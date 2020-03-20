Koronavirüs işlerine engel olmadı

Türkiye'de korona virüs vak'alarının ortaya çıkması ile birlikte önlemler artırılarak okullar tatil edilirken, çalışmak durumunda olan sağlık personelleri başta olmak üzere birçok iş kolunda faaliyetler virüse karşı önlemler alınarak devam ediyor. Tarımda önemli bir konumda olan Tokat'ta da aşılı asma fidan üretimi hijyen şartları sağlanarak yapılıyor. Ziraat Fakültesinde öğretim üyeleri aralarında bir metre mesafe bırakarak maske takarak çalışmalarını sürdürüyor. TOGÜ Ziraat Fakültesi Bağcılık Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Seda Sucu, korona virüs hastalığının üretimlerine engel olmadığını, üretim aşamasında hijyen önlemlerini artırdıklarını söyledi. Dr. Sucu, Covid-19'a karşı vatandaşların aldığı hijyen önlemlerine benzer şekilde aşılı asma fidanı üretiminde kullanılan bitkisel materyallerin de çok dikkatli bir şekilde sanitasyon işlemine tabi tutulduğunu kaydetti. Asma fidanı üretiminin aşılamadan fidanların satışına kadar çok sayıda aşamadan geçtiğini ifade eden Dr. Sucu, bölgede bağcılığın gelişmesi, yeni üzüm çeşitlerinin bölgede yetiştirilmesi ve özellikle kokulu çavuş, boduroğlu gibi yöresel çeşitlerin genetik kaynakların korunması kapsamında fidanlarının üreticilere dağıtıldığını belirtti. Tokat dışında Amasya ve Çorum illerinden üreticiler tarafından kendi yörelerine ait üzüm çeşitlerine ait fidanların da üretilerek, bölge bağcılığına katkı sağladıklarının altını çizen Dr. Sucu, 2020 yılı için 10 bin adet narince, 8 farklı sofralık üzüm çeşidinden 5 bin adet aşılı tüplü asma fidanı üreteceklerini, bu fidanların Haziran ortalarında bölge üreticileri ile buluşacağını söyledi.

Maske ve eldiven takarak çalışıyorlar

Dr. Sucu, fidanların zayi olmaması adına çalışmalarına ara vermeden çalışmak durumunda olduklarını belirterek, “Ülkemizde korona virüse karşı önlemler alındı bizlerde önlemlerimizi alarak çalışmalarımıza devam etmek zorundayız. Çünkü maalesef doğa durmuyor, dinlenmiyor. Bizde buna uygun olarak hazırlıklarımızı önceden yapmıştık. Mecburen aşılama işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Hem Tokat hemde ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. 10 yıldır değişen rakamlarla birlikte her yıl ortalama olarak 30 bin aşılı asma fidanı üretiyoruz” dedi.

Aşılı asma fidanı üretimi yaparken eldiven ve maske takarak, aralarında mesafe bırakarak çalışmaya özen gösterdiklerini ifade eden Dr. Sucu, “İşimiz ara vermeye uygun değil. Doğa dinlemiyor, yavaş yavaş gözler uyanacak. Bizlerin yapacağı işlemlerin bir anlamı kalmayacak. Kalemlerimiz anaçlarımız uyanmadan aşılama işlemini gerçekleştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Korona vürüs'e şiir yazdı

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyvecilik Bölümünde Araştırma Görevlisi Osman Öcalan ise korona virüsten kaynaklı gergin ortamı yumuşatmak amacıyla şiir yazdığını söyledi. Öcalan'ın yazdığı korona virüsü şiirinde şu mısralara yer verdi: “Ey korona korana, nereden geldin sen ola, bunca işin gücün arasında, bize verdirme mola. Yaptığımız iş aşılama, sakın yolumuzu taşlama, az kaldı bak çeşit, aman ha bize bulaşma. Bağcıların hocaları, pek severler amcaları, korona bize uğrama fidan yapacağız asmaları”