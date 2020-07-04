Kovandan firar eden arılar ağaca kondu

Tokat'ın Niksar ilçesinde kovanlarından firar ederek bir cadde üzerinde bulunan süs ağacına oğul yapan yüzlerce bal arısı vatandaşları tedirgin etti. Arılar bir vatandaş tarafından ağaçtan çuvala konulup bölgeden götürüldü.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir kavşak içerinde bulunan yaklaşık 3 metre boyundaki süs ağacının iç kısmına arılar oğul verdi. Arıları fark eden çevre sakinlerinden bazıları arıları uzaklaştırmak istese de bunda başarılı olamadı.

Arıcılıkla ilgilenen Servet Güler adlı vatandaşın, arıları süs ağacından alıp çuvala toplamaya başlamasıyla birlikte bölgedeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Güler arılara peteğe koyacağını belirterek; “Arılar oğul atmış buraya, insanlara zarar verebilirdi belki. Arıların kimseye zarar vermemesi buradan aldım götürüp peteğe koyacağım” dedi.

Vatandaşın özel giysi olmadan arılara tehlikeli müdahalesi, şans eseri kazasız olarak gerçekleşti.