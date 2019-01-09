İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kar sebebiyle yolu kapanan köyde hastalanan yaşlı kadın 6 saatte kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kar sebebiyle yolu kapanan köyde hastalanan yaşlı kadın 6 saatte kurtarıldı.


Olay dün gece Erbaa ilçesine bağlı Engelli köyünde yaşandı. Kalp hastası olan Fidasiye Bekol rahatsızlandı. Ambulanslar kapanan köy yolu sebebiyle köye ulaşamayınca İlçe Özel İdare Ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla köy yolu açılarak yaşlı kadına ulaşıldı. Yaşlı kadın köyden alınarak 112'ye ait paletli ambulansa ulaştırıldı. Bekol 6 saat süren çalışmanın ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.