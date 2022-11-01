Köylerde Cumhur ittifakına destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Köylerimizi geziyoruz ve MHP ve Cumhur ittifakına olan desteği görüyoruz" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından başlatılan ‘Adım Adım 2023: ‘Köyüm Benim' sohbet toplantıları çerçevesinde MHP Genel Merkez heyeti Tokat'ta köy ziyaretlerinde bulundu. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MYK üyeleri Musa Küçük ve Ahmet Savaş Çolak'ın katılımıyla gerçekleşen köy programları yoğun geçti. MHP'li Bulut, köy ziyaretlerine her zamankinden daha istekli, daha kararlı surette hazırlandıklarını belirterek, “Köylümüzün bize göstermiş olduğu teveccüh çalışma azmimize daha da artırmaktadır. Cumhuriyet'in 100. Yıldönümünü idrak edeceğimiz 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla teşkilatlarını harekete geçiren MHP, bütün siyasi birikim ve imkânlarını zafer hedefiyle seferber etmiştir. Köylerimizi geziyoruz, MHP ve Cumhur İttifakına olan desteği görüyoruz" dedi.

Gönül seferberliği içerisinde olduklarını belirten MHP'li Bulut, “Partimizin seçim hazırlıkları sadece tanıtma, aydınlatma ve anlatma çalışmalarından ibaret değil; aynı zamanda geniş bir gönül seferberliği tarzında sürmektedir. Türkiye'nin mevcut güçlü konumu ve bağımsız dış politika hamleleri dolayısıyla bütünlüğümüze ve bekamıza dönük iç ve dış tehditler artmış, çeşitlenmiştir. Bu hakikatler karşısında, millî mutabakata dayalı Cumhur İttifakının 2023 seçimlerinde zafere ulaşması bir bir mecburiyettir. O bakımdan MHP, her seçim döneminden daha büyük heyecan ve coşkuyla, daha kavi bir imanla seçim çalışmalarını yürütmektedir” diye konuştu.