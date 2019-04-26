Köylerinin girişine Türk bayrağı diktiler

Tokat'ta köylerinin girişine 13 metrelik direk dikerek Türk Bayrağını dalgalandıran köylülerin o anlarda yaşadığı heyecan ve gurur cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tokat merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan 80 haneli Kadıvakfı köyünde vatandaşlar eksikliğini hissettikleri Türk bayrağını asmak için kenetlenerek çalışma yaptı. Köy muhtarı Mustafa Yücel ve Dernek Başkanı Murat Yücel tarafından bir hurdacıdan temin edilen 13 metre uzunluğundaki bayrak direği trafiğin yoğun olmadığı gece saatlerinde iş makinesine yüklenerek köye götürüldü. Bayrak direği, köyün girişinde temeli atılan zemin üzerine vatandaşların halat bağladıkları iş makinesinin yardımı ile dikildi. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden temin edilen Türk Bayrağının direğe çekilerek dalgalandırıldığı o anlarda ise köylülerin yaşadıkları heyecan cep telefonu kameralarına yansıdı. Türk bayrağını göndere çekerek dalgalandırmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Dernek Başkanı Murat Yücel, köy halkının Türk Bayrağı için adeta seferber olduğunu belirterek, “Türk Bayrağını göndere çekerken köy halkının sevinci görülmeye değerdi. Çok heyecanlandık, köy halkımız, muhtarımız, dernek yönetimi olarak gururlandık. Rabbim bayrağımızı göklerden indirmesin vatanımızı böldürmesin” diye konuştu.

Ayrıca köy girişine yaptırılan çeşmenin duvarlarına çizdirilen 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir ile Türk Bayrağı resmi köy halkı için farklı bir gurur kaynağı oldu.