Köylüler arasındaki anlaşmazlık yolsuz bıraktı

Tokat'ta iki köy, mera anlaşmazlığı nedeniyle 6 yıldır yol sorunu yaşanıyor.

Tokat merkeze bağlı Dedeli ve Yelpe köyleri arasında yaşanan mera sorunu köyler arasında yol problemine neden oldu. Uzun yıllar boyunca Dedeli köyündeki yolu kullanarak şehir merkezine ulaşım sağlayan Yelpe köylüleri, yaşanan husumet nedeniyle yolu kullanmaktan imtina etmeye başladı. Yaklaşık 2 yıl önce Dedeli yolunun kapatılması sonucu İl Özel İdaresi tarafından alternatif yol çalışmaları ise Gümenek bölgesinde çıkan tarihi eser nedeni ile durduruldu. Bir diğer yolda da istimlak sorunu yaşanması nedeniyle köylüler dere yatağı içinden geçen yolu kullanmaya başladı. Yağmurla birlikte derenin suyla kaplanması sonucu köylülere ulaşımda zor anlar yaşadı. Kum ve taşla kaplanan yolda ilerlemekte zorluk çeken köylüler yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını istedi.

Köy halkından Musa Bal, yaşadıkları sorunu dile getirerek, ”Köyden şehre gitsek geri gelemiyoruz. Dedeli köyünden geçen asfalt yolu can güvenliğinden dolayı kullanamıyoruz. Yoldan geçenlere taş, atıyorlar, önünü kesiyorlar. Yol şu an açık ama bizim için tehlikeli olduğu için geçmek istemiyoruz” dedi. Köy halkından Sedat Çam ise yaklaşık 6 yıldır devam eden bir yol sorunları olduğunu belirterek, “Daha önceden Dedeli köyü yolunu kullanıyorduk. Yayla davası nedeniyle yolu kapatmaya çalıştılar. Bizim yoldan geçmememiz için arabalar taşlandı, yola çivi konuldu. Gerginlik yaşandı, Jandarma olaya el koydu. Yol şu an açık ama o yoldan geçerken bir şey olsa kim müdahale edecek. O nedenle bu dere içindeki yolu kullanıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, dere yatağından geçen yolda yaşanan sorun nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma yapıldığı öğrenildi.