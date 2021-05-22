Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde köylüler yağmur duasına çıktı, kurban kesti.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Böğet köyünde havaların sıcak ve kurak gitmesi nedeniyle yağmur duası edildi. Köy meydanında toplanan köylüler Kur'an tilavetini dinledi. Daha sonra köy cami imamı tarafından dua okunu. Köylüler, ellerini yere doğru çevirerek okunan duaya amin dedi. Dua okunmasının ardından 10 adet küçükbaş kurban kesildi. Büğet köyü Muhtarı Mustafa Özübek, kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıktıklarını söyledi. Özübek, kuraklık nedeni ile çiftçilerin zor günler geçirdiğini belirterek, “Her sene yağmur duasına çıkıyoruz. Pandemi dolayısı ile sınırlı olarak düzenledik. Rabbim hayırlı rahmetler versin inşallah” dedi.