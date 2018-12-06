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Köyün içme suyuna yabancı madde karıştırdılar

Tokat’ın Erbaa ilçesinde köyün suyuna kimliği belirsiz kişiler mazot ve yanmış motor yağı karıştırdı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde köyün suyuna kimliği belirsiz kişiler mazot ve yanmış motor yağı karıştırdı.


Edinilen bilgiye göre, Boğalı Yaylasından köydeki depoya gelen suyun taşındığı boruları bilinmeyen bir sebeple kıran kimliği belirsiz kişiler suya mazot ve yanmış motor yağı olduğu sanılan madde karıştırdı. Köylüler suyun kokusunun ve renginin değişmesiyle durumu fark etti.


Olayın bildirilmesi üzerine jandarma köyün deposunda ve boru hattında inceleme yaptı. Sudan numuneler alınarak İlçe Sağlık Müdürlüğüne gönderildi. Köylüler daha sonra kirlenen depoyu boşaltarak temizlik gerçekleştirdi. 3 gündür su verilemeyen köye temizlik çalışmasının ardından su verileceği öğrenildi. Jandarma suya mazot ve yanmış motor yağı karıştıranları bulmak için çalışma başlattı.

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