Kültür turizmi Tokat ekonomisine katkı sağlayacak

Tokat ekonomisinin canlanması için turizmin geliştirilmesinin en kaçınılmaz seçenek olduğuna sık sık vurgu yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Tarihi eser konusunda Türkiye'nin sayılı şehirlerinden bir tanesi olan Tokat'ın cazibe merkezi olacağına vurgu yapan Bulut, bir çok tarihi eserin süratle restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi nedeniyle, emeği geçenlere teşekkür etti. Yatırımcıları teşvik etmek için büyük gayret gösterdiklerinin altını çizen Bulut, hizmet sektöründe yatırım yapacak iş adamlarının da sahaya inmesiyle birlikte, bu muazzam tarih envanteri ve doğal zenginlikleri binlerce insanla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Milletvekili Bulut, Tokat ekonomisinin en önemli sac ayaklarından bir tanesinin turizm olmasını temin edeceklerini ifade ederek, “Şehir ekonomisini memur maaşları ve günden güne azalan tarım girdilerine mecbur olmaktan çıkarmak suretiyle, kültür turizmi sayesinde büyük ve yeni girdilerin oluşmasını temin edeceğiz. Bir anda olacak bir gelişme olmadığını biliyoruz. Ancak kararlılıkla atılacak adımlar ve ortaya konulacak irade mutlaka neticelerini verecektir. Sayın Bakanımızı bu çerçevede ziyaret ederek, desteklerini bir kez daha rica ettim. Kültür Bakanlığımız yüksek bir hassasiyetle bu konuda gerekli özeni ve gayreti gösteriyor. Çok kısa zaman diliminde Sulu Sokak bölgesi başta olmak üzere, tarihi envanterimizi yerinde görmek üzere iki Kültür Bakan Yardımcımız ilimize geldiler. Nitekim yerinde yaptıkları ziyaret sonrasında da, Tokat'ta kültür turizminin inşası için her türlü gayreti gösterdiler. Bu nedenle Kültür ve Turizmi Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere, tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu