Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kumru aşevi kapısında yuva yaptı.

Turhal ilçesinde kumru çifti, Turhal Belediyesi Aşevi depo kapısı üzerine yuva yaptı. Yuvada kuluçkaya yatan kumruya belediye çalışanları gözü gibi bakıyor. Yem vererek kuşu besleyen aşevi çalışanları kumruların ürkmemesi için özen gösteriyor. Turhal Belediyesi Aşevi personeli Dursun Karageyik, geçen sene aynı yere kumruların yuva yaptığı hatırlatıp, “Kuluçkada yatan kumrumuzun eşi, doğadan yiyecek topluyor. Ancak biz de aşevi olarak; kuşlarımıza yardımcı olmak için buğday veriyoruz. Beslememiz kuşlar yumurtadan çıkıp yuvadan ayrılana kadar devam edecek'' dedi.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ise "Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü" düsturu ile hayvanların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Kumrularımızın bakımını bizzat belediyemiz tarafından üstlenerek beslenmelerini sağlıyoruz. Yuvadan ayrılana kadar da devam edeceğiz. Sokak hayvanlarımızı hiçbir zaman ihmal etmemeye özen gösteriyoruz. Sıcak havalar yaklaşıyor. 'Bir kap su, bir kap mama, bir kalp sevgi' sloganı ile canlarımızın yanında oluyoruz, her zaman da olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstereceklerini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.