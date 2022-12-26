Kuraklığı fırsata çevirdiler, tasarruf sağladılar

Tokat'ın Almus ilçesinde su seviyesinin düştüğü baraj yatağına stabilize yol yapıldı. Araçları ile barajın etrafını dolaşmaktan kurtulan vatandaşlar 10 kilometre yolu kısaltarak zamandan ve yakıttan tasarruf etti.

Almus ilçesinde tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılık yapılan baraj gölünde su seviyesi yüzde 29'a düştü. Yaz aylarında tarımsal sulama, elektrik üretimi için suyun bırakılması yetersiz yağış ve kuraklığın da etkisiyle barajda su seviyesi kıyı şeridinden yaklaşık olarak 200 metre çekildi. Suların çekilmesi ile birlikte baraj yatağına kaymakamlığın öncülüğünde belediyeler ve il özel idaresinin ekipmanları kullanılarak stabilize yol yapıldı. Stabilize yolu kullanan vatandaşlar barajın etrafını araçları ile dolaşmaktan kurtuldu. Yaklaşık 10 kilometre yolun kısalması ile birlikte yöre sakinleri hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etti.

Yol, ilkbaharda sular altında kalacak

Kış mevsiminde yağışların ardından ilkbaharla birlikte yol sular altında kalacak. Tufantepe mevkiinden yaklaşık 400 metre uzunluğunda bir köprü ya da dolgu yol inşa edilmesi halinde 2 belde ve 19 köyün ilçeye ulaşımının 13 kilometre kısalması bekleniyor. Yöre sakinleri yaklaşık 30 yıldır baraj üzerine köprü yapılması hayali kuruyor.

Yarım saatlik yolu 10 dakikada kat ediyorlar

Yöre sakinlerinden Nurullah Tandoğan, barajın karşı tarafında bulunan köylerine kestirme yoldan gidebildiklerini söyledi. Hem akaryakıt hem de virajlı yollardan kurtularak zamandan tasarruf ettiklerini belirten Tandoğan, “Yarım saatlik yolu 10 dakikada geçiyoruz. Güzel oldu ama barajın suları yükselince tekrar eski yolu dolaşmak durumunda kalacağız. O nedenle baraj üzerine köprü yapılmasını istiyoruz” dedi.