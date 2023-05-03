Kuraklığı fırsata çevirmişlerdi: İlkbaharla su seviyesi yükseldi, yol sular altında kaldı

Tokat'ın Almus ilçesinde su seviyesinin düştüğü baraj yatağına ulaşımı 13 kilometre kısaltan stabilize yol yapıldı. Barajın tekrar dolmasıyla stabilize yol sular altında kaldı.

Geçtiğimiz aylarda Tokat'ın Almus ilçesinde tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılık yapılan baraj gölünde su seviyesi yüzde 29'a düştü. Yaz aylarında tarımsal sulama, elektrik üretimi için suyun bırakılması yetersiz yağış ve kuraklığın da etkisiyle barajda su seviyesi kıyı şeridinden yaklaşık olarak 200 metre çekildi. Suların çekilmesi ile birlikte baraj yatağına kaymakamlığın öncülüğünde belediyeler ve il özel idaresinin desteğiyle stabilize yol yapıldı. Yapılan stabilize yol sayesinde 2 belde ve 19 köyün ilçeye ulaşımının 13 kilometre kısalması sağlandı. İlkbaharın gelmesiyle birlikte yağışlar etkisini artırdı. Baraj gölünde su seviyesinin artmasıyla stabilize yol sular altında kaldı.

"Yağışlar artınca yol sular altında kaldı"

Yöre sakinlerinden Aydın Balka, stabilize yolun sular altında kaldığını belirterek, "Bu yol yeni yapıldı. Sular çekildiğinde yapılmıştı. Yapıldığında sular altında kalacağı biliniyordu. Kestirme yol olsun vatandaşların gittiği yol kısalsın diye yapılmıştı. İlkbahar'ın gelmesiyle birlikte yağışlar arttı, yağışlar artınca yol sular altında kaldı. Sular altında kalması da bekleniyordu. Burada yaşayan köylülere büyük tasarruf sağlıyordu" dedi.

"Ambulanslar ve diğer yöre halkına ait araçlar buradan geçiyordu"

Yöre sakinlerinden Cafer Dönmez, stabilize yolun yakıt açısından tasarruf sağladığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl sular çekilmişti, bu yolda o zaman yapıldı. Köylülerin yolunun kısalması için yapıldı. Tahminimce 8 kilometre kadar yol kısalıyordu. Tekrar sular yükselince yol sular altında kaldı. Ambulanslar ve diğer yöre halkına ait araçlar buradan geçiyordu, çok tasarruf sağlıyordu. Sular yükseldiği için yol iptal oldu. Su çekildiğinde yol yine ortaya çıkacaktır, sular çekilmezse yine aynı yoldan devam edeceğiz. Bu yol tahminimce 8 köye kolaylık sağlıyor" ifadelerini kullandı.