Kuraklığın etkisindeki gölet çiftçiyi endişelendiriyor

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde tarım sulama amaçlı yapılan gölette suların çekilmesi çiftçiyi endişelendiriyor.

Sulusaray ilçesinde 1990 yılında yapılan Dutluca göleti en kurak dönemini geçiriyor. 5 belde 20 bin dekar alanın sulanmasında kullanılan gölette su seviyesi önemli oranda düştü. Kıyı şeridinden yaklaşık 40 metre çekilen gölette balıkları yaşayabileceği kadar su kaldı. Kısmen donan gölette yaşanan manzara ise havadan görüntülendi.

Malum Seyit Tekke Mahallesi Muhtarı Abdullah Turgut, tarımla geçimini sağlayan yöre halkının yaşanan kuraklık nedeni ile endişeli olduğunu söyledi. Gölette su seviyesinin önemli derecede düştüğünü belirten Turgut, “Çiftçilerimiz yaklaşık 4000-5000 dönüm dekar arazi pancar ekmek için sürdüler. Ama maalesef suyumuz yok, göledimiz hala kuru. Böyle giderse tarımla birlikte hayvancılık zarar görecek. Şuan sadece balıklara yetecek kadar su var. İnşallah rabbim rahmetli bol bereketli rahmetler nasip eder” dedi.

Irmaktan gölede su bağlanmasını istiyorlar

Muhtar Turgut, Çekerek ırmağından gölette su bağlanmasını istediklerini ifade ederek, “Devlet büyüklerimizden güneş enerjisi ile borulu sistemle pompalar kurularak borularla Dutluca göledinin beslenmesini istiyoruz. Devletimiz güçlü bir devletimiz istediği zaman dağları yarıyor vatandaşa hizmet götürüyor. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını kazanabilmek, buralardan göçmemek için bu projeye acilen ihtiyacımız var” diye konuştu.