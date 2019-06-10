Kurbağa ve kertenkeleyi önce sevdi, sonra fotoğrafladı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaşayan Doğa Fotoğrafçısı Nazif Karakoç, bahçesinde bulduğu kurbağa ve kertenkeleyi eline alıp sevdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde doğa fotoğrafları çeken Nazif Karakoç, bir taraftan hobi olarak devam ettirdiği bahçe işlerini yaparken rastladığı yaban hayvanlarını bir taraftan severken bir taraftan da onlarla sohbet ediyor. Önceki günlerde fareye elleriyle bisküvi yedirmesiyle de gündem olan Karakoç, bahçesini ziyaret eden yaban hayvanlarıyla yaptığı kısa sohbet sonrasında onların fotoğraflarını çekiyor. Son olarak bir Kuyruksuz Kurbağa ve bir de Yeşil Kertenkele ile olan sohbetini sosyal medya hesabından paylaşan hayvansever Nazif Karakoç, eline alarak sevdiği hayvanları sakinleştirdikten sonra fotoğraflayıp serbest bırakıyor.