Kurbanlı devir teslim

AK Parti Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler mazbatasını alarak seçilmiş Belediye Başkanı olarak görevine resmen başladı. Turhal Belediyesinde düzenlenen mazbata töreninde eski belediye başkanı Yılmaz Bekler ve partililerin yanı sıra belediye meclis üyeleri katıldı. Eski belediye başkanına teşekkür eden Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, aldığı mazbatanın Turhal ilçesine, şehrine ve ülkesine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. AK Parti Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, burada yaptığı konuşmada, Turhal halkının büyük desteğiyle seçildiğini, kendisini destekleyen herkese şükranlarını sunduğunu söyledi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde, eski belediye başkanı Yılmaz Bekler, seçimi kazanan AK Partili İlker Bekler'e koltuğu devretti. Açıklamalarda bulunan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler; “Turhalımızın mührünü teslim aldık. Bu andan itibaren 62 bin 500 kişinin Belediye Başkan'ı olacağımın altını çizerek bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerime şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ında belirttiği gibi bu günden itibaren Gönül Belediyeciliği ile projelerimiz devam edecek yine kazanan Turhal olacak.” diye konuştu. Devir teslim töreninin ardından Belediye önünde kurban kesildi.