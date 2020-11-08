Kurtlar sürüye saldırdı, 31 koyun telef oldu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kurtların ağıldaki sürüye saldırması sonucu 31 koyun telef oldu, 10 koyun yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Yeşilyurt ilçesi Çerkezdanışment köyünde çiftçilik yapan Emrah Südüpak'a ait açık alanda bulunan ağıla kurt saldırdı. Sabah saatlerinde gördükleri manzara ile şok olan Südüpak, 200 koyunundan 31'inin telef olduğunu 10'unun yaralandığını tespit etti. Ağıla sabah karşı giren kurtların koyunların bir kısmını boğarak, bir kısmının ise kaçmak isterken ezilerek telef olmuş olduğunu belirten Südüpak, çaresizlik yaşadığını kaydetti. Çiftçinin 12 yaşındaki kızı Esra Südüpak da yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, “Sabahleyin geldiğimizde koyunlarımızı bu şekilde bulduk Babam yalnız başına akşama kadar dağlarda dolanıyor. Bize yardım edin lütfen koyunlarımızı geri istiyoruz” diye konuştu.

Yaşanan olayın ardından ilçe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.