İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuveyt'ten Tokat'a getirilen 36 işçide korona virüs tespit edildi

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt’ten Tokat’a getirilen 280 Türk işçiden 36’sının korona virüs testi pozitif çıktı.

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten Tokat'a getirilen 280 Türk işçiden 36'sının korona virüs testi pozitif çıktı. Hastalar tedavilerinin yapılacağını devlet hastanesine sevk ediliyor.


Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten Tokat'a getirilen 280 Türk işçi 5 gün önce yurtlara yerleştirilerek karantinaya alındı. Günlük olarak yapılan sağlık kontrollerinde 1 işçide korona virüs tespit edilerek hastaneye kaldırıldı. İlerleyen süreçte yapılan tetkiklerde hasta sayısında artış görüldü. 35 hasta da daha korona virüs tespit edilmesi sonucu hastaların Tokat Devlet Hastanesine nakil edilmesi işlemleri başlatıldı. 2 ambulansla hastalar 2'şer kişi olmak üzere hastaneye sevk ediliyor.



5 gün önce Tokat'a gelmişlerdi


Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 280 işçi THY uçağı ile Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na inerken, sağlık kontrolünden geçirilen 9 hasta Sivas'ta tedavi altına alınmıştı. Kontrolleri yapılarak sağlık kontrolünden geçirilen işçiler kara yolu ile getirildikler KYK Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.