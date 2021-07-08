Lavanta bahçesine dönüşen eski çöplükte hasat zamanı

Tokat'ta eski çöplük alanına dikilen 25 bin lavanta hasat edilmeye başlandı.

Tokat Belediyesi tarafından Yeşilırmak kenarında 102 dönümlük arazi üzerinde bulunan vahşi çöplük alanın doğaya kazandırıldı. 36 yıl boyunca çöp dökülmesi sonucu oluşan çöp dağlarından bölge arındırıldı. Eski vahşi çöplük alanı temizlenerek şehre yeni bir yeşil alan kazandırılması için başlatılan çalışma kapsamında 102 dönümlük alana 25 bin lavanta dikildi. Çöp kokuları yerini lavanta kokusuna bıraktı. Yaklaşık 2 yıl önce dikilen lavantalar Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat edildi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, süreci değerlendirerek, “Şehir merkezine yaklaşık 5 km mesafede Yeşilırmak kenarında bulunan eski vahşi çöp alanımız, fermantasyon yangınları ile şehrimiz için hem bir tehlike oluşturuyor hem de kötü kokular yayıyordu. 2017 yılında bu alanımızı rehabilite ederek çöp kokularının ve tehlikeli durumların önüne geçmiştik. 25 bin metrekarelik bölümde yaklaşık 21 bin kök lavanta yetiştirmeye başladık. Ekiplerimiz gerekli zirai ve sulama işlemlerini, çapa ve bakımlarını düzenli olarak yaptılar. Bugün ise Tokat'ımızın mor gelinliklerini hasat ediyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz çöp alanını rehabilite ederek doğaya kazandırmak ve ekoturizmi canlandırmaktır.” dedi.

“Tokat'ın Mor Bereketi”

4 yıllık süreçte 150 kg. lavanta üretimi yapmayı hedeflediklerini belirten Başkan Eroğlu, “2 yıl önce diktiğimiz lavantalarda küçük çaplı da olsa hasat işlemimizi yaptık. Yaş ve kuru olarak satışı yapılmakta. 4 Yıllık hedefimiz yaklaşık 150 kg. lavanta yetiştirmektir. Tokat şehrimiz de lavanta çiçeğinin yetişmesi açısından uygun iklime sahip nadide illerden biridir. İnşallah daha çok Lavanta yetiştirerek hem insanlarımıza görsel bir güzellik sunacak hem de tüketicilerimizle buluşturacağız. Lavantalarımız Tokat'ın mor bereketi olacaktır” diye konuştu.