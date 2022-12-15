Lise öğrencisinin ölümden döndüğü kaza kamerada

Tokat'ta yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisine otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeni Yurt Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Servisten inen lise öğrencisi S.A. (17) yolun karşısına geçmek istediği sırada O.E. (46) idaresindeki 60 DS 532 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan öğrenci yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan kız öğrenci tedavi altına alındı. Kaza anı ise yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Otomobil sürücüsünün polis merkezinde ifadesi alındı.

Bacağından yaralanan, dişleri kırılan ve gözünde morluk oluşan S.A., tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan S.A, "Servisten indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra başımı araca vurarak takla attım. Biranda kendimi yerde buldum. Dişlerim kırıldı, bacağımda, bel bölgemde ezilme var" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.