Liselere uzmanlık kütüphanesi

Tokat'ta liselerde kurulması hedeflenen “Uzmanlık Kütüphaneleri” için alınan 865 çeşit toplam 5 bin kitap okullara törenle dağıtıldı.

Tokat Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kitap Tokat Projesi" dahilinde öğrencilere ücretsiz kitap dağıtımının yanı sıra okul kütüphaneleri zenginleştiriliyor. Tokat Valisi Ozan Balcı, tarafından öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla hayata geçirilen proje dahilinde liselerde ayrıca uzmanlık kütüphaneleri kuruluyor. Bu anlamda Vali Ozan Balcı'nın katılımı ile Z-Kütüphanede kitap dağıtım programı düzenlendi. Vali Balcı, liselere tematik kitaplar alarak uzmanlık kütüphaneleri geliştirdiklerini ifade ederek, “Edebi eserlerin yanında uzmanlık kütüphaneleri de kuracağız. Türkiye'nin ve dünyanın yetiştirdiği büyük yazarların, şairlerin kitaplarını alıyoruz ama asıl hedefimiz uzmanlık tematik kitaplar “dedi.

Programda öğrencilerle sohbet eden Vali Balcı "En kıymetli yıllarınız lise yıllarıdır. Bu yılları iyi değerlendirin. Sıkı çalışın, kitap okuyun, spora, güzel sanatlara ilgi duyun, en az bir yabancı dil öğrenin. Hayalleriniz güçlü, umutlarınız canlı olsun” diye konuştu.

Vali Balcı ayrıca ilkokuldan liseye kadar 12 yabancı dilde kitaplar alınarak bütün okul kütüphanelerinin zenginleştirileceğini sözlerine ekledi.