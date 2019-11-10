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Lojmanın çatısı alevlere teslim oldu

Tokat’ta Kur’an kursunun üst katındaki lojmanın çatısında çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.

Tokat'ta Kur'an kursunun üst katındaki lojmanın çatısında çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Kömeç köyünde Kur'an kursunun üst katında din görevlisinin kaldığı lojmanın çatısında yangın çıktı. Kalorifer bacasından çıktığı tahmin edilen yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çatının alevlere teslim olduğu yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangında yaşanan heyecan dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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