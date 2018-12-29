İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lösemi hastası minik Öykü için Tokat'ta anlamlı kampanya

İzmir’de ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 aşındaki Öykü için ülke genelinde düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasına Tokatlılardan destek geldi.

İzmir'de ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 aşındaki Öykü için ülke genelinde düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasına Tokatlılardan destek geldi.


Tokat'ta 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve onun gibi lösemi hastası olan çocuklar için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Nadir bir lösemi türü olan Juvenil Miyelomonositik teşhisi konulan ve ilik nakli olması gereken Minik Öykü için tüm ülkeden birçok vatandaş, düzenlenen kampanyalara katılarak kan bağışında bulundu. Düzenlenen kampanyaya Tokat'tan da destek veren vatandaşlar, minik Öykü için kent merkezinde Türk Kızılayı'nın kurduğu stantta akın etti. Öykü ve lösemi hastası çocuklar için düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasına siyasilerden, sivil toplum örgütlerinden ve spor camiasından destek geldi.


Kampanya kapsamında uygun donörün yapılacak testler sonucunda belirlenebileceği Öykü ya da bir başka hasta için uygun olan taşıyıcı vatandaşlarla bu testler sonucunda irtibata geçileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.