İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

LPG tankının altından 11 tabanca çıktı, 1 kişi tutuklandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, LPG tankına gizlenmiş 11 tabanca ele geçirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, LPG tankına gizlenmiş 11 tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il dışından ruhsatsız tabanca temin edileceği ve bu tabancaların Tokat'ta satacağı istihbaratı aldı. Harekete geçen ekipler Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çamiçi köyünde bulunan bir şüpheliye ait araçta arama yaptı. Yapılan aramada LPG tankının altına gizlenmiş vaziyette 9 mm çapında el yapımı değişik marka ve modellerde 11 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca şarjörü ve 4 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.


Şüpheli şahsın tamamlanan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.