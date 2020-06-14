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LPG yüklü tır ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde LPG yüklü yüklü tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde LPG yüklü yüklü tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat'tan Niksar istikametine seyir halinde olan Zeki F. idaresindeki LPG yüklü 58 BE 302 plakalı tır, Dönekse mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçti. Diğer yönde seyir halinde olan Cem K. idaresindeki 60 AAG 724 plakalı minibüsle çarpışan tır devrildi. Çarpmanın etkisi ile tırda bulunan 4 kişi ile minibüste bulunan 2 kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan minibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gaz sızıntısı olma ihtimaline karşı olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yol trafiğe kapatılırken, bölgedeki vatandaşlar tırın patlama ihtimaline karşı uzaklaştırıldı.

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