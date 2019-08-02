Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Açık Cezavinde mahkumlar besicilik yapacak.

Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumu tarafından hazırlanan besi çiftliği ve kesimhane fizibilite projesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yüzde 75 hibe ile onaylandı. Kurum Müdürü İsmail Karakülah ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Koordinatörü Mehlika Dicle kurum personeli Mustafa Gülbeyaz ve Uzman Hayrul Şen'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni ile projenin startı verildi. Kurum personeli Mustafa Gülbeyaz tarafından hazırlanan proje kapsamında kurulacak bin başlık tesisle mahkumlara iş imkanın yanı sıra meslek öğrenmelerine imkan sağlanacak. Yörede tarım ve hayvancılık hareketlendirmesi beklenen proje cezaevinin yanındaki bin 200 dönümlük alanda hayata geçecek. Bin büyükbaş hayvan kapasiteli modern besi çiftliğinde 80 mahkum çalışabilecek. Mahkumlar besi çiftliğinde çalışarak hem aile bütçelerine katkı sağlarken, hemde zamanlarını değerlendirerek bir meslek edinmiş olacaklar. Denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıkan mahkumlar ayrıca şube müdürlüğünün 10 bin liralık destek alarak hayvancılığa adım atabilecek.

Mahkumlar besi çiftliğinde terapi görecek

Açık cezaevinde kalan mahkumlara besi çiftliğinde çalışarak hayvanlarla terapi uygulanması yapılacak. Doğa, hayvan sevgisi ve şefkat duyguları daha gelişecek olan mahkumlar tarım ve hayvancılığa yönlendirilecek.

Yöre halkı kazanacak

Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray bölgesine mezbahane hizmeti verilecek olan tesiste yöre halkı besi çiftliğinden hayvan alacak, kendi hayvanını getirip satabilecek. Bölgenin et ihtiyacını karşılayacak olan tesis aynı zamanda köy halkına da geçim kaynağı olacak Besi çiftliğinin yem ihtiyacı yöredeki çiftçilerden sağlanacak.

Tokat T Tipi Cezaevinde yazma ve tekstil atölyelerinin yanı sıra tarımsal faaliyetlerin yapıldığı kaydedildi.