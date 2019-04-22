İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Makam koltuğuna oturdu, 500 sandalye istedi

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın’ın makam koltuğuna oturan temsili Başkan Defne Ceyhan, 23 Nisan etkinliği için okullarına 500 sandalye gönderilmesi talimatını verdi.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın'ın makam koltuğuna oturan temsili Başkan Defne Ceyhan, 23 Nisan etkinliği için okullarına 500 sandalye gönderilmesi talimatını verdi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 99. yılında Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın makam koltuğunu Atiye Bekir Dinçerler İlkokulu öğrencisi Defne Ceyhan'a teslim edildi. Temsili Başkan Ceyhan, Çevre ve Temizlik İşleri Müdürü Şükrü Demir'i arayarak 23 Nisan etkinliği için okullarına 500 sandalye gönderilmesi talimatını verdi. İlk projesi olarak kütüphanedeki kitap sayılarını artıracağını söyleyen temsili Başkan Ceyhan, “Öncelikle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bize bu bayramı hediye eden Yüce Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Makamda olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün okul bahçelerinin temizliğini gerçekleştireceğim” dedi. Başkan Ceyhan, sosyal projelere önem vereceklerini belirterek, “Kütüphanelerimizde bulunan kitap sayılarını artıracağız. Çocukların sosyalleşmeleri için çocuk koroları, çocuk tiyatroları ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Tüm spor alanında etkinlikler düzenleyeceğiz. Yüzme havuzu ve buz paten pisti yapmak istiyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.