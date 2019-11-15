Mamuşa heyeti Tokat'ta

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ve ekibini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin makamında kabul etti.

Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç iadeyi ziyaret kapsamında Tokat'ta çeşitli temaslarda bulundu. Rektör Şahin', makamında ziyaret eden Başkan Krasniç, Mamuşa ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile güzel çalışmalara imza atacaklarını belirterek, “Özellikle Mamuşa'dan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine eğitim hayatlarını devam ettirmek için gelen öğrencilerimizden buradaki yakın ilgi ve alakalardan memnun olduklarını öğrendim. Bu bizleri çok mutlu etti.” dedi.

Rektörü Şahin ise iadeyi ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gelecek sene Mamuşa'dan daha çok öğrenciyi üniversitemizde ağırlamak ve eğitim hayatlarını devam ettirmelerini istiyoruz. “diye konuştu. Ziyarette Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci, Uluslararası İlişkiler Koordinatörümüz Prof. Dr. Kubilay Özyer, Uluslararası Öğrenci Koordinatörümüz Doç. Dr. Fatih Yılmaz ve Mamuşa'dan gelen öğrencilerimiz hazır bulundu. Ziyaret sonrasında Başkan Krasniç, Rektör Şahin'e plaket takdim etti.