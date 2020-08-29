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Maske takmayanlara tutanak tutuldu

Tokat’ın Niksar ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında denetim yapan polis ekipleri maske takmayanlar hakkında tutanak düzenledi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında denetim yapan polis ekipleri maske takmayanlar hakkında tutanak düzenledi.


Korona virüs vakalarının yeniden artması ile beraber İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetim uyarıları kapsamında, Niksar'da da polis ekipleri vatandaşları araç megafonundan uyardı. Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde korona virüs vakalarında yeniden artış yaşanmasının ardından maske uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Ana caddeler üzerinde, park, bahçe, kafe ve restoranlarda maske uygulaması yapan ekipler yarım maske takanları uyardı. Maske takmayanlar hakkında ise polis ekipleri tutanak düzenledi. Polis ekipleri ayrıca ekip otolarından megafonla anons yaparak vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

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