Mehmetçik için atkı ve bere örüyorlar

Tokat'ta bir araya gelen yaklaşık 150 kadın, Mehmetçik için atkı, bere ve boyunluk örüyor.

Tokat Belediyesine bağlı Gülbahar Hatun Hanımeli ve Kültür Sanat Merkezi'nde bir araya gelen kadınlar, sınırda vatani görevini yapan Mehmetçikler için hummalı bir çalışma içine girdi. Kadınlar, soğuk havalarda 'askerler üşümesin' diye atkı, bere, boyunluk örmeye başladı. İmece usulü yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, manevi destek için bir araya gelen kadınları tebrik ederek, "Biz Türk milletiyiz, asker bir milletiz. Her zaman vatanımız, bayrağımız, kitabımız kutsal değerlerdir. Kim ona el uzatmaya kalkarsa o uzatılan elleri kırmasını biliriz. Yıllardır devletler kuran, gittiğimiz her yerde bu anlamda hem adaleti, hem medeniyeti hem de vatana nasıl sahip çıkılır bunu ortaya koyan bir millet olmamız hasebiyle hamdolsun düşmanlarımıza her zaman korku salmışızdır. Geçtiğimiz yıl bu aylarda çalışma yaparak bizler için canını ortaya koyan, soğuğa rağmen cephede sınırda nöbet tutan ve her daim ülkesini canının önüne koyan Mehmetçiğimiz, askerimiz bizim için değerlidir diyerek onlara bere, boyunluk, kaşkol örerek manevi destekte bulunmuştuk. Devletimiz güçlü, askerimizin hiçbir şeye ihtiyacı yok ama askerimizin sıcak bir dua, teyzelerimizin ellerinden gelen böyle hediyelere ihtiyacı var. Bu anlamda kadınlardan gelen talep üzerine yine bu çalışmayı başlattık. 20-30 kişi ile başlayan, bugün 150 kişiye ulaşan daha da artacak olan bu sayı ile büyük bir heyecanla askerimize manevi destek olsun diye bereler, atkı, boyunluklar örüyorlar" diye konuştu.

Anne asker oğluyla konuşunca gözyaşlarını tutamadılar

Başkan Eroğlu, bir hafta boyunca devam edecek çalışma ile örülecek 3 bin adet bere, atkı ve boyunluğu sınırdaki askerlere göndereceklerini kaydetti. Başkan Eroğlu'nun konuşmasının ardından Tendürek'de vatani görevini yapan bir anne oğlu ile telefonda konuştu. Anne ile oğlu arasında geçen konuşmayı dinleyen kadınlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Mehmetçik için örgü ören Tuba Serdar, askere göndereceği iki oğlu olduğunu ifade ederek, "Ordumuzun bir şeye ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Devletimiz onlara bakıyor ama biz istiyoruz ki anneleri, kardeşleri olarak duamız onlarla. Rabbım yar ve yardımcıları olsun, soğukta, gündüzde, gecede hepsi önce Rabbimize emanet olsunlar. Ben de erkek annesiyim, Türk kadını olduğum için duygulandım" diye konuştu.