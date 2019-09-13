İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melek figürlü heykeli jandarma kurtardı

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda melek figürlü heykel ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair istihbarat aldı. Harekete geçen Jandarma ekipleri adli makamlardan alınan izin sonrasında ilçe merkezinde bulunan Camikevir Mahallesindeki ikamete operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ikamet içerisinde yapılan aramada bir adet melek figürlü heykel, bir adet dedektör ve dedektöre ait sarf malzemeler ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.