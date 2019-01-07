Mezbahadan kaçan boğa zor anlar yaşattı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sahibinin elinden kaçan boğa saatler süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay sabah saatlerinde ilçe merkezinde yaşandı. Kesilmek için mezbahaya götürülen boğa sahibinin elinden kaçtı. Kaçan boğayı yakalayamayan sahipleri durumu polis ekipleriyle belediye ekiplerine bildirdi. Uyuşturucu iğne atılarak sakinleştirilmeye çalışılan tosun D-100 karayoluna çıktı. Boğa karayolunda Trafiğin aksamasına sebep oldu. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Kelkit Mahallesinde bir ahıra giren tosun burada yakalandı. boğa mezbahaya götürülerek kesildi.