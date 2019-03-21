MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Nevruz'da provokasyona yeltenenler zillete düşenlerdir.”

Tokat mitinginde halka seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevruz'da provokasyona yeltenenlerin zillete düşenler olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçesi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi Tokat mitinginde Tokatlılar ile bir araya geldi. Tokat Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Tokat'ta yapılan hizmetleri görmemezlikten gelmediklerini ancak daha iyi hizmete talip olduklarını belirtip, “Bugüne kadar Tokat'a hizmet eden her kardeşimize müteşekkiriz. Taş üstüne taş koyan, Tokat için çalışıp üreten herkesten Rabbim razı olsun. Yapılanları görmezden gelemeyiz. Tersi bir durum bize yakışmaz. Hizmet ve yapılan eserleri inkar edemeyiz. Tokat için atan yürekleri yok sayamayız. Ancak biz daha iyisini yapma iddiasındayız. Daha fazlasını hayata geçirme amacındayız. Şimdi sırayı MHP alsın istiyoruz. Hizmet nöbetine önümüzdeki beş yıl için MHP'nin girmesini arzuluyoruz.”dedi.

CHP ve İP seçmeninden destek istedi

Bahçeli, Tokat konuşmasında CHP ve İP seçmeninden Cumhur İttifakı'na destek isteyip, “Ümit ediyorum ki, CHP'ye oy veren kardeşlerim bu mücadeleye destek vereceklerdir. Helalleşmeye hazır olduğumu açıkladığım İP'e oy veren kardeşlerim de bu mücadelemize ortak olacaklardır. Gelin Tokat için seferber olalım. Gelin el ele verip Tokat'ın yanında duralım. Gönül kırmak değil, gönüller yapmaktır maksadımız. Ayırmak değil, birleştirmektir muradımız. Ötekileştirmek değil, her insanımızı övünç madalyası gibi taşımaktır hedefimiz. Biz Türkiye sevdalısıyız. Biz Tokat'ı Rabbimiz için çok seviyoruz. Çağrım dirliğe, birliğe, kardeşliğedir. Çağrım Tokat için tek ses, tek nefes, tek yürek olmak içindir. Biz rahmetin yanındayız. Biz tefrikanın karşısındayız. Biz tezviratın uzağındayız. Kökeni, yöresi ve mezhebi ne olursa olsun her Tokatlı kardeşimi yüreğimize alacak kadar hoşgörümüz vardır, sevgimiz vardır, vicdanımız vardır, cesaretimiz vardır, faziletimiz vardır, ahlakımız vardır, muhabbetimiz vardır.” diye konuştu.

“Nevruz'da provokasyona yeltenenler zillete düşenlerdir.”

Nevruz'un kadim bir Türk bayramı olduğunun altını çizen Bahçeli, Nevruz'da provokasyon planlayanların zillet içerisinde olduğunu vurgulayarak, “Nevruz bu anlayışla kutlanmalı, ruhuna aykırı bir şekilde, gerginlik ve huzursuzluk aracı haline getirilmesine fırsat verilmemelidir. Geçmişle gelecek arasında köprü kuran, toplumsal birliğimizi güçlendiren bu kültürel zenginliğimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en önemli sorumluluğumuzdur. Güzel günlerin habercisi kabul edilen, anlam ve önemine uygun olarak coşkuyla karşıladığımız Nevruz'un barış ve kardeşlik duygularımızı ve milli değerlerimize bağlılığı artırmasını diliyor, Tokatlı kardeşlerimin, Türk milletinin bayramını kutluyorum. Nevruz'da provokasyona yeltenenler zillete düşenlerdir. Nevruz'u kundaklamayı hedefleyenler zehirli niyetlerin failleridir. Nevruz'da kırıp dökmeye, yakıp yıkmaya kalkışan vandallar Türk milletine düşman odaklardır. Açık açık diyorum ki, Nevruz'dan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız. Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz. Milli bekaya inanmayan, milli bekaya mesafeli ve tereddütle bakan kim varsa 31 Mart'ta sandıkta hesaplaşacağız.” şeklinde konuştu.

“Müslüman Türke diş bilemeleri tesadüfi değil.”

Yeni Zelanda'daki saldırı ve öncesinde yaşanan hain saldırıların tesadüf olmadığının altını çizen Bahçeli, bekanın önemini yineleyip “Milli beka şaka değildir. Milli beka oyuncak değildir. Var oluşumuzun kaynağıdır. Bekamız yoksa vatanımız yoktur. Bekamız yoksa geleceğimiz yoktur. Bekamız yoksa esaret mutlak, silinip gitmek mukadderdir. Yeni Zelanda'da bir barbar, bir katil, bir Haçlı artığı 50 Müslüman kardeşimizi iki ayrı camide şehit etti. Katliam Yeni Zelanda'da işlendi, mesaj Müslüman Türk milletine verildi. Maalesef CHP Genel Başkanı yine baltayı taşa vurdu, İslam dünyasından kaynaklanan terörden bahsetti. Gafilliğe bakın, kötü niyete bakın, saptırmaya bakın. Hala Viyana'yı unutmamışlar. Hala Kosova'yı unutmamışlar. Hala İstanbul'un fethini hazmedememişler. Hala Türk milletinin muzafferliğini akıllarından çıkaramamışlar. Ama biz de bu zalimleri unutmadık, biz de bu Haçlı kafilesini asla hafızalarımızdan silip atmadık. Tarih uyanıyor, coğrafya ses veriyor, Türk milleti yeniden doğruluşa geçiyor. Korkuları budur, komploları ve vahşetleri bundandır. Bu nedenle PKK'yı kullanıyorlar. Bu nedenle PYD/YPG'yi ülkemizin mücavir alanlarında silahlandırıp kışkırtıyorlar. FETÖ'ye sempatileri boşuna değil. Müslüman Türke diş bilemeleri tesadüfi değil.” ifadelerini kullandı.

“CHP, PKK'lıları belediye için hazırlıyor”

CHP'nin PKK'lıları belediye meclis üyelikleri için hazırladığına vurgu yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Zillet İttifakı, Türkiye'ye ve Tokat'a karşı tesis edilen beşinci kol faaliyetinin tetikçiliğine soyunuyor. Karanlık güçler pusu kuruyor, bunlar mihmandarlık yapıyor. Türk düşmanları kirli senaryo yazıyor, bunlar teşrifatçılık yapıyor. Mehmetçiğe kurşun sıkanlar tembihliyor, bunlar uyguluyor. CHP Genel Başkanı YPG'ye terör örgütü diyemiyor. Üstelik PKK'lıları belediye meclis üyeliği için hazırlıyor. Kızışan pazarlıklar zilletin foyasını ortaya çıkarıyor. Zaman zaman yalandan söz düelloları yaşanıyor, eften püften kayıkçı kavgaları çıkıyor. HDP'nin çürümüş bir eş başkanı, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediye başkan adaylarına ayar veriyor, seçilirlerse bunun HDP'nin oylarıyla gerçekleşeceğini söylüyor. Bu acıklı tablo zillet değil midir? Bu olan bitenler hezimet değil midir? Gazi Osman Paşa'nın ahfadı bu rezaleti kabullenemez. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun hiçbir Tokatlı kardeşim bu kepazeliğe onay veremez. CHP'ye oy veren kardeşim, oyunu görmelidir. İP'e oy veren kardeşim, şirret hesapları fark etmelidir. Bu zillete öyle bir tokat atın ki, yiğitlerin yöresi Tokat'ın ne demek olduğunu düşe kalka anlasınlar.Tokat, Çanakkale surlarına bağımsızlık aşkıyla bağlanan On Beşlilerdir. Tokat, Türkiye'nin beka mücadelesinde hep vardır, hep olmuştur, olmaya da devam edecektir.”