MHP'de ‘mülkiyet' sevinci

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un başlattığı kampanya çerçevesinde il binasından sonra Turhal İlçe Başkanlığı binasının mülkiyeti satın alındı. MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, ilçe binasının tapusunu almanın sevincini yaşadıklarını belirterek, “Bugün ilimizde hareketimize yeni bir mülkiyet katmanın haklı gururunu ve sevincini yaşadık. İl Başkanlığımızdan sonra Turhal ilçemizde de ilçe binamızın tapusunu aldık. Başta kampanyamızı başlatan Sayın Milletvekilimiz Av. Yücel Bulut'a, Turhal İlçe Başkanı Hakan Karslı, Ülküdaşımız Sadi Bahçeçi olmak üzere maddi hem manevi destek sağlayan tüm ülküdaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise ülkücü hareketin bir dava ve gönül hareketi olduğunu, bu ülkü çerçevesinde hareket edildiğini belirterek, “Ülkücü hareketin faaliyetlerini daha nezih bir ortamda yapabilmeleri açısından mülkiyet çok önemlidir. İlçe binamızın alınmasında ülküdaşlarımız büyük özveri göstermişlerdir. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.