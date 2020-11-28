İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP'li Bulut: “Acı haberleri artık yüreğimiz kaldırmıyor”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, vatandaşları korona virüs önlemlerine karşı duyarlı olmaya davet ederek, “Acı haberleri artık yüreğimiz kaldırmıyor” şeklinde sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarının Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100 arttığını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından MHP Tokat Millet Vekili Yücel Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Tokat'ta vaka sayısındaki artışa vurgu yapan Bulut, “Durumun ciddiyetini yaşayarak görüyoruz. Lütfen tedbirlere uyalım. Temizli ve sosyal mesafe kurallarına özen gösterelim. Acı haberleri artık yüreğimiz kaldırmıyor” şeklinde paylaşımda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.