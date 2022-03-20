MHP'li Bulut: “Almus Barajında risk devam ediyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündem dışı söz alan MHP'li Bulut, Almus Barajında su seviyesinde önemli derecede düşüş yaşandığına dikkat çekmişti. MHP'li Bulut, konuyu güdeme taşınmasının ardından barajda kapakların kapatılması sonucu su seviyesinin yükselmeye başladığı bilgisine yer verdi. Su seviyesinin yaklaşık iki haftada yüzde 10'lar seviyesinden yüzde 20'ye yükseldiği kaydedildi.

Konuyla ilgili Almus Barajı İşletme Müdürü İbrahim Demir'in yazılı basın açıklamasına karşı MHP'li Bulut değerlendirmelerde bulundu. MHP'li Bulut, tarımın büyük önem kazandığı bir dönemde barajın işletilen şirket tarafından sözleşmelere aykırı uygulamalar sebebiyle su doluluk oranının düştüğünü ileri sürdü. Bulut, “Yeşilırmak üzerinde bulunan aktif barajların doluluk oranları Ataköy Barajı yüzde 94.6, Çamlıgöze Barajı yüzde 87.7, Suat Uğurlu Barajı yüzde 93,8, Hasan Uğurlu Barajı yüzde 54,7 seviyesinde bulunuyor. Sulama, elektrik üretimi ve balık üretiminin yapıldığı Almus Barajı'nın doluluk oranının yağışların en bol olduğu dönemde yüzde 20'ler seviyesinde olması ise bölge insanını endişelendirmeye devam ediyor. Almus Barajındaki suyun 1 milyon metreküp olması gerekiyor. Almus Barajının doluluk oranı ve bölge insanının sulama konusunda taşıdığı risk devam ediyor” dedi.

“500 - 600 milyon metreküp su beklenmektedir”

Almus Barajı İşletme Müdürü İbrahim Demir ise yazılı açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“Son günlerde Tokat ilimiz ve çevresinde eksik bilgilerden kaynaklandığını düşündüğümüz ‘Almus barajında su kalmadı, 2022 yılında sulama için su yok' gibi söylentiler ile bir telaş ve panik havası gözlemlemekteyiz. Gerçek şöyledir; Almus Barajı devreye alındığı 1966 yılından beri bir yıl bile aksatmadan sorumluluk sahası olan Tokat sulamasının su ihtiyacını rahatlıkla karşılamıştır. Geçtiğimiz yıl neredeyse Türkiye genelinde yetersiz yağış ve kuraklıktan dolayı sulamada sıkıntılar yaşanmış, Almus barajına da gelmesi beklenen ortalama suyun yarısı gelmiş, buna rağmen Tokat sulaması planlamadaki suyunu tam olarak eksiksiz almıştır. Almus barajının yapılış amacı sulamanın yanında elektrik üretimi ve taşkın korumadır. Almus barajı bu vazifelerini yaparken yapılan planlamaya göre sulama suyunu verir, elektrik üretimini yapar ve taşkın koruma vazifesini yerine getirir. Almus barajından Tokat sulamasının ihtiyacı olan 180 milyon metreküp su sulama programına göre Mayıs - Ekim Ayları arasında bırakılır. 19 Mart tarihi itibarı ile Almus barajında 335 milyon metreküp su vardır, Ölü hacim (150 milyon) düşüldükten sonra kalan su 185 milyon dur ve sulamanın ihtiyacını karşılayacak düzeydedir, An itibariyle Almus barajı toplam doluluk oranı yüzde 34,aktif hacim de de yüzde 22'dir. Tokatlı hemşerilerimizin çok iyi bildiği gibi bu sene yağışlar gayet bereketli olmuş ve hala devam etmektedir. Haziran ayı sonuna kadar dağlarda eriyecek karların su olup akmasıyla en az 500 - 600 milyon metreküp su beklenmektedir. Telaşa ve tereddüde yer vermeyecek şekilde Tokat sulamasından su bekleyen çiftçilerimizin ihtiyacı olan su garanti altındadır.”