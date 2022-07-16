MHP'li Bulut: “MHP, Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün, bir saniye ayrılmayacak”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekilli Yücel Bulut, kapı kapı gezerek Cumhur İttifakı'nı dağıtmak için çalışanlar olduğunu ifade ederek, “MHP, Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün bir saniye ayrılmayacak” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 6. yıl dönümü dolayısı ile Cumhuriyet Meydanında “Tek Yürek” etkinliği düzenlendi. Atletizm ekibinin koşarak getirdiği sancak, Vali Numan Hatipoğlu'na teslim edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü müzik öğretmenlerinin ‘Tek Yürek' müzik dinletisi ilgi gördü. Kürsüye ilk olarak gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Rabbimizin bu millete olan desteğiyle, büyüklerimizin, ağzı dualı insanların da inşallah dualarıyla bu milletin sırtı hiç yere gelmedi. Bundan sonra da gelmeyecektir” dedi.

“MHP, Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün bir saniye ayrılmayacak”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekilli Yücel Bulut ise konuşmasında cumhur ittifakına vurgu yaparak, “15 Temmuz gecesi başaramadıklarını hileyle, hurdayla, kirli bilgileri yayarak başarmaya çalışan ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret edenlere bugün Tokat'tan sizlerden aldığımız cesaretle şu cevabı vermek istiyoruz. Kapı kapı gezerek Cumhur İttifakı'nı dağıtmak için çalışanlar var. Milliyetçi Hareket Partisi acaba ne yapacak? Diye merak edenler var. Milliyetçi Hareket Partisi 15 Temmuz gecesi lideri Devlet Bahçeli ne yapmışsa onu yapmaya devam edecek. Muhterem genel başkanımızın o günkü tavrı bizim bugünkü tavrımızdır. MHP ne yapacak diyorsanız? MHP adam gibi duracak. MHP bugün liderinin İstanbul'da haykırdığı gibi Cumhurbaşkanımızın yanında abideleşecek. Cumhurbaşkanımızı takip edecek. Cumhurbaşkanımızın yolunda yürüyecek. MHP ne yapacak diyorsanız, MHP Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün bir saniye ayrılmayacak. Ülkücüler ne yapacak diyor ve çok merak ediyorsanız öleceğiz, geri dönmeyeceğiz. Şehadete yürüyeceğiz geri dönmeyeceğiz. Önemli olanın oy değil, şeref ve namus olduğunu, şeref ve namusun teminatının Türk milletine, bu muzaffer millete hizmet etmek olduğunu bileceğiz” diye konuştu

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Vali Numan Hatipoğlu ise Türk halkının oyuna gelmediğini ifade ederek, “Türkiye 15 Temmuz'a nispetle çok daha güçlü bir ülke olarak uyanmıştır. Sebebi de iradesine kimsenin ipotek koyamayacağını, tekrar zincir ve emperyalizmin hedefi, uşağı haline gelmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Çünkü ben kendi irademle seçtiğim liderin arkasında dururum demişti” ifade etti.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü yürüyüşü

Niksar ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü 6. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. 15 Temmuz etkinlikleri dahilinde Niksar'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü ve anma programı düzenlendi. Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüşe ellerinde Türk Bayrakları ie katıldı. Yürüyüşün ardından düzenlenen anma programında şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Daha sonra günün anlamını belirten bir konuşma yapan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, 15 Temmuz'un asla unutulmayacağını ve unutturulmayacağını kaydetti.