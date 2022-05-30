MHP'li Bulut'tan 6'lı masa tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 6'lı masayı eleştirerek, “Anadolu insanının zihnini bulandırıp, zihnini karıştırıp Cumhur İttifakı'nın diğer yargılarıyla karşı karşıya getirmeye çalışıyorsunuz. Bunu başaramayacaksınız” dedi.

Tokat'ta temaslarda bulunan MHP'li Bulut, bir çiftlikte muhtarlar ve çiftçilerle biraya geldi. Düzenlenen programda konuşma yapan MHP'li Bulut, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerinin oluşturduğu 6'lı masayı eleştirdi. Sivas katliamının yaşandığı dönemde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun belediye başkanı olduğuna dikkat çeken MHP'li Bulut, “Her sene Sivas olaylarının yıl dönümünde olayların asli sorumlusu gösterip 30 yıldır hakaret ettikleri, aydınlarımızı katledenlerin arasındasın diye itham edip, hakaret ettikleri Temel Karamollaoğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi'ni hangi irade masaya oturtmuştur? Ancak kendilerinden daha büyük bir irade oturtmuştur masaya” dedi.

"Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapma hayaline ne zaman kavuştun?"

MHP'li Bulut, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahatttin Demirtaş'ın “Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" sözüne İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in "Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız" şeklindeki cevabını eleştirdi. MHP'li Bulut, “Sana bu alçaklığı kim söyletiyor? Hangi iradeye teslim oldun ki daha düne kadar ben milliyetçiyim, benden daha büyük bir milliyetçi yok derken bugün “Hele bir bekleyin, hele bir sabırlı olun size gününüzü göstereceğiz. Başkan Apo'nun heykellerini ülkenin dört bir yanına dikeceğiz” diye mikrofondan eşek anırır gibi anıran Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapma hayaline ne zaman sen kavuştun? Ya senin kulağına kim neyi üfledi de hangi ara bu kadar Türk milletine düşman oldun? Hangi ara Anadolu'nun tertemiz çocuklarının ikbalini ve istikbalini kirletmek için bir koltuk uğruna bu kadar hevesli hale getirdiler sizi. Atatürk'ün CHP'sini bu hale getirip. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölüp parçalayıp içinden bir yapı çıkartıp İngiliz menşeli ve İngiliz finansıyla kurulan küçük partilerle Cumhur İttifakı'nı yerle yeksan etme projenizi biz görüyoruz Anadolu'da görüyor elhamdülillah. Hep birlikte görüyoruz. Sizin tek bir derdiniz var. Anadolu'nun adanmış ve inanmış insanları ilk defa devletin bütün kurum ve kuruluşlarının kendisine ait olduğunu hissettiği günleri yaşıyor. İşte siz bundan rahatsızsınız. Bu dinamiği, bu insanları, bu defa esir alamayacağınızı bildiğiniz için hileye başvuruyor. İtibar suikastına başvuruyor. Anadolu'nun inanmış yürekleriyle onların gözünün bebeği gibi baktıkları devletleri arasındaki gönül köprüsünü yıkmaya çalışıyorsunuz. Çünkü önce o gönül köprüsünü yıkmanız gerekiyor. Önce zihinleri karıştırmanız gerekiyor. Önce bu milleti açlıkla imtihana zorlayıp bu devletin anahtarını 2023 yılında almayı umut ediyorsunuz. 15 Temmuz gecesi içimizdeki hainleri üzerimize sevk ederek peygamber ocağında kendisine namus gibi teslim edilen tankı, topu, tüfeği bu milletin, bu aziz milletin üzerine doğrultan alçaklarla iş birliği yaparak başaramadığınız milletin feraset duvarında paramparça olmuş olan oyununuzu bugün 2023'te sandıkta gerçekleştirmek istiyorsunuz. İstiyorsunuz ki çoluğunun, çocuğunun rızkından başka bir hayali olmayan bu tertemiz Anadolu insanının zihnini bulandırıp, zihnini karıştırıp Cumhur İttifakı'nın diğer yargılarıyla karşı karşıya getirmeye çalışıyorsunuz. Bunu başaramayacaksınız” diye konuştu.