MHP'li İpek'ten 2023 seçimleri vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, 2023 seçimlerine hazır olduklarını belirterek, "İnanıyorum ki, 2023 seçimleri Cumhur İttifakının zaferiyle, MHP'nin rekor oy artışıyla sonuçlanacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, il kongresini 2 yıl önce yaptıklarını ve bu süre içerisinde önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. İpek, “Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle devraldığımız Milliyetçi Hareket Partisi Tokat İl Başkanlığı görevimizde bugün itibariyle ikinci yılımızı doldurmuş bulunmaktayız. Bu süre içerisinde Tokat Milletvekilimiz Yücel Bulut, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz ve teşkilatımızın her kademesinde ülkücü kardeşlerimizle koordineli, sonuç odaklı çalışmalar yürüttük” dedi.

Görevi süresince yaptıkları faaliyetleri değerlendiren Başkan İpek, “Sadece seçim döneminde sahaya inenlerden değil milletimizin derdiyle dertlenen, halkımızın iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olanlardan olmaya çalıştık. Cenazelere, düğünlere katılarak insanlarımızın keder ve sevinçlerine ortak olduk. Tabii afetle karşı karşıya kalan köylerimizi, kasabalarımızı ziyaret ettik. Çözüm noktasında mücadele verdik. Bölgemizin çevre sorunlarına değindik. Çiftçimizin su sorunun çözümünde gayret gösterdik. Tüm bunları başta Milletvekilimiz Yücel Bulut olmak üzere tüm teşkilatımızla birlikte gerçekleştirdik. Bu süreçte üye kayıtların üzerinde durduk. Rekor düzeyde üye kaydı gerçekleştirdik. Bir olduk, iri olduk, diri olduk” diye konuştu.

"2023 seçimleri Cumhur İttifakının zaferiyle, MHP'nin rekor oy artışıyla sonuçlanacaktır"

2023 seçimlere hazır olduklarını belirten Başkan İpek, “Türkiye'nin istikbali, istiklali ve bekası için süreci canla başla yürüteceğiz. Vatandaşlarımıza gerçekleri haykıracağız. Türkiye'nin düşmanlarının nasıl uyumadığını göstereceğiz. İnanıyorum ki, 2023 seçimleri Cumhur İttifakının zaferiyle, MHP'nin rekor oy artışıyla sonuçlanacaktır. Biz bu yola baş koyduk. Yaptığımız çalışmalarda emeği geçen il ve ilçe yönetimine, teşkilat mensuplarımıza, ülkücü kardeşlerime teşekkürü bir borç bilirim. Gayret bizden zafer Allah'tandır” ifadelerini kullandı.