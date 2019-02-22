MHP'li Özmen, "Gerçek projelerle seçimlere gireceğiz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Belediye Başkan adayı Adnan Özmen, "Afaki proje üretmiyoruz gerçek projelerle seçimlere gireceğiz" dedi.

MHP Tokat Belediye Başkan Adayı Adnan Özmen, İhlas Holding kurucusu Dr. Enver Ören'in ölümün 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Türkiye Gazetesi Bölge Temsilcisi Halil Güleroğlunu ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette açıklamalarda bulunan Özmen, Cumhur İttifakının yanı sıra açıklayacağı projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Belediyecilik anlamında bilgi ve tecrübesi ile Tokat'ı bulunduğu yerden daha iyi noktalara götürme gayretinde olacağını ifade eden Özmen,"Proje olarak 50-100 projeden bahsetmiyorum. Fazla projemiz olmayacak, 15'e yakın proje hazırlığı içerisindeyiz. Afaki proje üretmiyoruz gerçek projelerle seçimlere gireceğiz. Tokat'ın öncelikli olan trafik ve otopark, kentsel dönüşüm, OSB bölgesinde istihdamın artırılması, içme suyu sorunlarını ele almayı hedefliyoruz. Adana'da içme suyu arıtmalarından sorumlu başkan yardımcılığı yaptım. İçme suyu kalitesinin artırılması için gayret göstereceğim, vatandaşımıza çeşmeden su içireceğim." dedi.

Tokat'ta kültürel etkinliklere ağırlık vereceklerini belirten Özmen,"Tokat'ta kültürel etkinlikler çok zayıf. Vur patlasın çal oynasın demiyorum. Esnafımıza para kazandıracak etkinliklere festivallere ağırlık vereceğiz. Diğer projelerimizi de işin içine girdikten sonra değerlendireceğiz. Belediyenin ne kadar borcu var bilmiyorum. Onun için afaki projelerden bahsetmemeye özen gösteriyorum. Acil olan neyse onu ön plana çıkartmak istiyorum." diye konuştu.

Cumhur İttifakıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özmen,"Cumhur İttifakı olması gereken bir şeydi. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Bu seçimlerde değil bundan sonra da devam etsin görüşündeyim. Ben rahatım kendime güveniyorum. Bana oy verecek olan insanları mahcup etmeyeceğim. Belediyeciliği bilen birisiyim. Gece 23.00'de gelen bir telefon bizim kader çizgimizi Adana'dan aldı buraya getirdi. Beni bu göreve layık gören başta Genel Başkanım Devlet Bahçeli olmak üzere hepsinden rabbim razı olsun. Genel başkanımıza Tokat'ın sözünü verdik, anahtarını götürmekte bana nasip olur." diye konuştu.