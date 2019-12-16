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Milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı

Tokat’ta düzenlenen etkinlikte milli şair Mehmet Akif Ersoy, “Mehmet Akif Ersoy’u Niçin Unutmuyoruz?” konferansı ile anıldı.

Tokat'ta düzenlenen etkinlikte milli şair Mehmet Akif Ersoy, “Mehmet Akif Ersoy'u Niçin Unutmuyoruz?” konferansı ile anıldı.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Şehitler salonunda düzenlenen konferansa öğrenciler ilgi gösterdi. TOGÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpay Doğan Yıldız ve Rektör Vekili Prof. Dr. İsa Gökçe'nin yaptığı açılış konuşmaları sonrasında, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karataş “Mehmet Akif Ersoy'u Niçin Unutmuyoruz?” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Milli şairin hayatını, kitaplarını, yaşam tarzını anlattı. Karataş, “Akif bir Kur'an şairidir. Kur'an-ı Kerimdeki ayetlerden ilham alarak şiirlerini yazmıştır. Bir insan düşünün ki tertemiz bir iman, derin bir vicdan, kuvvetli bir hukuk coşkun bir lisana sahiptir. Bir ömür düşünün ki ümit, iman ve isyan bölgelerinde dolaşmış, sadelik ve teslimiyetle hayatı yaşamış. Bir şahsiyet düşünün ki şiddet dolu bir bakış, haya dolu bir çehre, iman dolu bir sineyle yaşamış. Bir şair düşünün ki şiirini iman dolu haykırışla söylemiş. İçinde yaşadığı toplumun sefaletlerini dile getirmiş olsun. İşte bu meziyetleri şahsına toplamış, 83 senedir gönüllerde yaşayan bir şahsiyettir Mehmet Akif.” dedi.


Konferans sonrasında Prof. Dr. Turan Karataş'a plaket ile teşekkür belgesi takdim edildi.

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