Minaresi öksüz kalmıştı, 3 buçuk milyon liraya yenisi yapılıyor

Tokat'ta minaresi öksüz kalan 6 asırlık caminin inşaatı devam ediyor, cami aslına uygun olarak inşa ediliyor.

Akdeğirmen Mahallesinde bulunan Horuç Camisi, 30 Kasım 2015 tarihinde bir inşaatın temel kazı çalışması sonrasında zemin kaymaları nedeniyle hasar gördü. Oluşan hasarın toprak kaymaları nedeniyle devam etmesi üzerine cami bütünüyle kaldırılmıştı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde caminin ibadete açılması için ihalesi yapıldı. Yapılan ihale sonucunda inşasına başlanan cami aslına uygun olarak yeniden yapılıyor. 3 buçuk milyondan fazla maliyete sahip olan caminin açılmasını mahalle sakinleri dört gözle bekliyor. Caminin inşasının ise Kasım ayında bitmesi planlanıyor.

"Dört gözle ibadete açılmasını bekliyorlar"

Mahalle sakinlerinin caminin yapılıyor olmasından memnun olduklarını belirten mahalle muhtarı Abdulkadir Canalmış, "Bu cami aşağı tarafta bulunan inşaat ve su patlağı yüzünden oluşan heyelan sonucunda oldu. 7 yıl kadar minare burada tek kaldı yapılmadı, toprağın kayması devam ediyordu. Toprağın kayması durunca camii yapımına tekrar başladılar. Allah devletimizden razı olsun büyük bir süratle yapılıyor. Kasım ayında bu inşaatı bitirmeyi planlıyorlar. 4 aya yakındır çalışmalar devam ediyor. Ufak değişiklikler var ancak cami aslına uygun şekilde yapılıyor. Cami yanında bulunan pano üzerinde 3 buçuk milyon liraya mal olduğu yazıyor. Mahalle sakinleri caminin yapılıyor olmasından memnunlar, dört gözle ibadete açılmasını bekliyorlar. İnşallah 5 aya kalmadan açılacak “dedi.