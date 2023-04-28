Minibüs ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 6 yaralı

Tokat'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat-Sivas karayolu Artova yol ayrımı mevkiinde saat 15.40 sıralarında meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat istikametine seyir halinde olan A.Ç. (44) idaresindeki 52 M 5512 plakalı Ford marka minibüs ile Tokat istikametinden Sivas istikametine seyir halinde olan A.B. (82) yönetimindeki 60 AL 785 plakalı Volkswagen marka araç Artova yol ayrımı mevkiinde çarpıştı. Minibüste yolcu olarak bulunan B.Ç. (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüleri ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Tokat'ta bulunan hastanelere sevk etti. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.