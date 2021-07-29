Minibüs mezarlığa uçtu: 2 yaralı

Tokat'ta minibüsün mezarlığı uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çay Mahallesi Şeyhi Şirvavni Mezarlığı yanından geçen yolda meydana geldi. Kent merkezinden Çat Beldesine seyir halinde olan Göktay U. (20) idaresindeki 58 ABA 430 plakalı Ford marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mezarlığa uçtu. Minibüs mezarlığın duvarında askıda kalırken, ön tamponu mezar taşına çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan minibüs şoförü ile yanında bulunan R.U. (17) sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.