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Minibüsten indikten sonra dehşet yaşadılar

Tokat’ın Niksar ilçesinde minibüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde minibüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yayalara otomobilin çarptığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki 60 ABK 349 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi Buğday Pazarı mevkisinde minibüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ö. (33) ve Y.Ö.'ye (30) çarptı. Kazada yaralanan iki kişi, 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Niksar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Y.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, N.Ö.'nün ise durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan kazada yaralananlara müdahale eden Oğuzhan Yeliz adlı esnaf, “Dükkanda malzemeleri dizerken bir anda bir ses duyduk, ondan dolayı bizde hemen çıktık dışarı baktık iki tane bayan yerde yatıyordu. Yaralanmışlar araba vurmuştu, bizde apar topar koşarak yaralıların yanına gittik yardım etmek için. Ambulans falan geldi, sağlıkçılar geldi olay bu şekilde oldu” dedi.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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