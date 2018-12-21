Minik Efe'nin cansız bedeni yanan evden çıkartıldı

Tokat'ta çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Yağız Efe'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Kale Ardı Derbent Mahallesi'nde Serdar Süsoy'un kiracı olarak kaldığı iki katlı evin üst katında çıkan yangında hayatını kaybeden Yağız Efe Süsoy'un cansız bedeni oturma odasında bulundu. Bir anda büyüyen yangında evden çıkamayarak odanın duvar dibine saklandığı tahmin edilen Yağız Efe'nin cansız bedeni olay yeri inceleme kiplerinin çalışmalarını ardından evden çıkartıldı. Efe'nin cenazesi tabuta konulurken ağabeyi Oğuz Süsoy (15) gözyaşlarına boğuldu. Tokat Belediyesi cenaze aracı ile küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Tokat Valisi Ozan Balcı, olay yerine baba Serdar Süsoy'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Yangın anne evde yokken çıktı

İddiaya göre yangın anne Zeynep Süsoy evin yakınında odun kırarken çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangının biranda evi sarması sonucu içeri koşan anne kapının girişindeki oğlu Kaan Süsoy'u (7) çıkarabildi. Tekrar eve giren anne Süsoy alevlerin evi kaplaması sonucu küçük çocuğunu bulamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ekipler uzun süre evde çocuğun cansız bedenini aradı. Ekipler, oturma odasında duvarın kenarında çocuğun cansız bedenine ulaşırken acı haberle aile sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.