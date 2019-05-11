Minik ellerden annelerine sürpriz

Tokat'ta anaokulu öğrencileri “Ellerimi hiç bırakma anne” el baskısı ile sürpriz yaptı.

Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu Nazar Boncukları sınıfı öğretmenleri Hümeyra Yardım öncülüğünde öğrenciler anneler günü için çalışma yaptı. “Ellerimi hiç bırakma anne” yazısı altına el baskısı yapan minik öğrenciler canım anneciğim başlığı altına “İşte sana evin her köşesinde mobilyalarda, duvarlarda, her gün temizlemekten bıktığın parmak izlerim. Gün geçtikçe büyüyorum ve bıraktığım izler azalıyor. Bunun için sana, küçük sevimli ellerimin izini anneler günü hediyesi olarak verip, nice mutlu yıllar diliyorum. Seni çok seviyorum” sözlerine yer verdi.

Sosyal medyada paylaşılan sürpriz beğeni gördü.