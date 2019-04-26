Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi

Tokat'ta anaokulu ve ilkokul öğrencileri 23 Nisan'a özel olarak hazırladıkları gösterilerini sergiledi.

Tokat Özel Ayışığı Anaokulu ve İlkokul öğrencileri yaklaşık bir aydır çalışma ve provalar yaparak hazırlandıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel gösterilerini 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezinde sergiledi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği programı minik öğrenciler kostümleri ile renklendirdi. Ailelerin gurur ve sevinç yaşadığı programda öğrenciler ellerinde Türk Bayrakları ile hep birlikte 10. yıl marşını söyledi. Okul Müdürü Ramazan Maviş, göz bebeği olan çocukların böylesine mutlulukları hak ettiklerini ifade ederek, “Biz onları bir nebze olsun mutlu edebilirsek çok sevinçliyiz. Bugün burada yaşadıkları sevinç görülmeye değerdi” diye konuştu.