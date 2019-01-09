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Minik öğrenciler sokak hayvanlarını unutmadı

Tokat’ta minik öğrenciler “damlaya damlaya göl olur” proje ödevi kapsamında sokak hayvanları için mama aldı.

Tokat'ta minik öğrenciler “damlaya damlaya göl olur” proje ödevi kapsamında sokak hayvanları için mama aldı.


Tokat Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu'nun minik öğrencilerine sorumluluk bilincini aşılamak için okul öğretmenleri Hülya Arı ile Vildan Yalçın proje hazırladı. Öğrenciler “damlaya damlaya göl olur” projesi kapsamında okulda yaptıkları etkinlikler ve aldıkları sorumluluklar sorasında su damlaları kazandı. Kazandıkları su damlalarını kumbaralarında biriktiren öğrenciler, biriktirdikleri su damlaları karşılığında ailelerden para aldı. Çocukların su damlaları karşılığında kazandıkları paralarla ise sokak hayvanları için mama alındı. Alınan mamalar Tokat Belediyesi hayvan barınağındaki sokak hayvanlarına verildi. Minik öğrenciler kendi elleri ile sokak hayvanlarını beslerken, hayvan sevgisini hissetmenin sevincini yaşadı.

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