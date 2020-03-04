Minik öğrencilerinden Mehmetçiğe asker selamı

Tokat'ta, minik öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatının zaferle sonuçlanması için bilgi evinde düzenlenen programda Fetih suresi okuyarak dua etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince İdlib'de düzenlenen ‘Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek olmak için minik öğrenciler Tokat Belediyesi Yeşilırmak bilgi evinde bir araya geldi. Fetih suresi okuyan öğrenciler Mehmetçiğe dua etti. Bilgi evi bahçesinde düzenlenen programda ise İstiklal Marşını okuyan öğrenciler asker selamı verdi. Kahraman Mehmetçik için şiir okuyan öğrencilerinden Deniz Muktedir, "Asker ağabeylerimiz, bizleri düşmanlardan korumak için Suriye'de görev yapıyor. Biz yataklarımızda rahat uyuyor, okullarımızda eğitim görüyorsak onların sayesinde. Bunun üzerine bizleri koruyan, ülkemizde rahat ve özgürce yaşamamızı sağlayan askerlerimize Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ettik" diyerek duygularını dile getirdi.