Minik yürekler harçlıklarını Yemen için biriktirdi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 4 ila 6 yaş aralığındaki Kur'an Kursu öğrencileri Yemen için biriktirdikleri harçlıklarını ilçe müftüsüne teslim etti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Müftülüğe bağlı Güldane Hatun Kur'an Kursu öğrencileri Yemen için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Yaşları 4 ila 6 arasında değişen yaklaşık 25 çocuk Yemen'deki kardeşleri için harçlıklarından keserek biriktirdikleri 485 lira 35 kuruşu İlçe Müftüsü Necmettin Saydan'a dualarla teslim etti. İlçe Müftüsü tarafından toplanan miktar Türkiye Diyanet Vakfı Yemen Hesabına yatırıldı. İlçe Müftüsü Saydan; öğrencilerin ve kurs öğreticilerinin gösterdiği hassasiyetin tüm yurtta örnek olabilecek bir davranış olduğunu belirterek, etkinliğe katkı sunan öğrenci, öğretici ve velilere teşekkür etti.